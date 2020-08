LIVESTREAM um 11:00 Uhr: Wie geht es in Schleswig-Holstein mit den Corona-Maßnahmen weiter?

Das öffentliche Leben ist wegen der Corona-Pandemie immer noch eingeschränkt, es gelten zahlreiche Corona-Auflagen in Schleswig-Holstein. So wurden in der Kreisstadt Heide die Kontaktbeschränkungen wieder aufgenommen. Ministerpräsident Günther (CDU) und Gesundheitsminister Garg (FDP) informieren am Mittwoch um 11:00 Uhr über weiteren Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Schleswig-Holstein. Wir übertragen die Konferenz LIVE im Online-LIVESTREAM auf unserer Homepage sowie auf Facebook und Youtube.