LIVESTREAM um 11:00 Uhr: Kultusminister Tonne informiert über Corona-Maßnahmen in Schulen und Kitas

Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Der am Dienstag verlängerte und verschärfte Lockdown hat auch auf Einfluss auf die Kinderbetreuung und die Schulen in Niedersachsen. Ergänzend zu den ersten Informationen am Dienstagabend nach den Bund-Länder-Beschlüssen möchte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Mittwoch im Anschluss an die Routine-LPK weitere Details für Niedersachsen mitteilen. 17:30 SAT.1 REGIONAL überträgt die Pressekonferenz ab 11:00 Uhr hier live!