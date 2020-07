LIVESTREAM um 10:45 Uhr: Wie ist der Stand der Corona-Forschung? Ministerin Karliczek zu Besuch am Hamburger UKE

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) will sich am Dienstag an norddeutschen Universitätskliniken über den Stand der Corona-Forschung informieren. Beim Besuch des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) am Vormittag soll es unter anderem um den Stand bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen die neuartige Virusinfektion gehen.

17:30 SAT.1 REGIONAL überträgt die Konferenz LIVE hier auf der Website, auf Facebook und auf Youtube.

Sie informiert sich neben der aktuellen Impfstoff-Studie, zur Studie „Thrombosen und Lungenembolien bei COVID-19-Patienten“, zum Projekt „SARS-CoV-2-Infektion von stammzellabgeleiteten Herzmuskelzellen“ sowie zur Corona- und Gefäße-Studie „Cardiac infection with SARS-CoV-2 in confirmed COVID-19 autopsy cases”.