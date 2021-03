Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Bei der Landespressekonferenz am Freitagmorgen will die niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Daniela Behrens über den weiteren Gang der Corona-Impfung informieren. SAT.1 REGIONAL überträgt die Konferenz live um 10:30 Uhr an dieser Stelle für Sie.

In der Konferenz will die Ministerin Themen wie die anstehende Öffnung der Priorisierungsgruppe 2 für die Corona-Schutzimpfung, die Corona-Testungen und die Einbeziehung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in die Impfkampagne thematisieren.

Hotline zur Terminvergabe aufgestockt

Die Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen für Menschen über 70 Jahre startet in Niedersachsen in der kommenden Woche. Jahrgangsweise würden die insgesamt rund 700.000 Impfberechtigten in den kommenden Wochen angeschrieben, kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag an. Neben einem zentralen Anschreiben stehe es den Kommunen frei, die Betroffenen parallel auch selber zu informieren. Die Hotline zur Terminvergabe sei inzwischen auf 500 Mitarbeiter:innen aufgestockt worden, bis Monatsende sollen es 800 sein.

Impfungen beim Arzt seit zwei Wochen im Test

Während sich der Start der Corona-Massenimpfungen in Deutschlands Arztpraxen bis Mitte April verzögern kann, läuft in Niedersachsen der Testbetrieb seit rund zwei Wochen. In Braunschweig zieht der Onkologe Oliver Marschal eine positive Bilanz. „Die Leistungsfähigkeit unseres Systems ist da“, erklärte Marschal, in dessen Braunschweiger Praxis seit Montag gespritzt wird. „Wir haben die ersten Tage 22 Leute geimpft im laufenden Betrieb. Wenn Sie die 22 pro Tag auf alle Arztpraxen in Braunschweig hochrechnen, wenn alle mitmachen würden, dann kommen wir auf eine Monatsleistung von 150.000 Impfungen.“ Das Nadelöhr seien nicht die Praxen, sondern der Impfstoff, erklärte Marschal weiter. „Die Bereitschaft meiner Kollegen ist groß. Das Personal weiß, wie man mit Impfungen umgeht. Wir haben die Logistik. Die Frage ist: Kriegen wir den Impfstoff in den Mengen?“

Rund 9.000 Arztpraxen stünden bereit

Niedersachsen begann den Testbetrieb am 1. März mit zunächst fünf Arztpraxen in den Kreisen Leer, Wesermarsch und Uelzen sowie in Stadt und Region Hannover. Wie viele sich mittlerweile am Probelauf beteiligen, dazu gab es zunächst keine Informationen vom Gesundheitsministerium. Für Impfungen stünden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung von Anfang März rund 9.000 Arztpraxen bereit.

Niedersachsen bei Impfquote weiter eins der Schlusslichter

Bei der Impfquote gehört Niedersachsen weiter zu den Schlusslichtern im Ländervergleich. Eine schlechtere Erstimpfungsquote als 6,5 Prozent haben nach am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts nur Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Bei den Zweitimpfungen war das Land mit 2,8 Prozent demnach sogar trauriger Spitzenreiter.

Mit dpa