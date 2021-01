LIVESTREAM um 10:30 Uhr: Niedersachsen stellt neue Corona-Verordnung vor

Den Livestream können Sie auch bei Facebook und Youtube verfolgen.

Neben einer Verlängerung des bestehenden Lockdowns bis Ende Januar hat Ministerpräsident Stephan Weil bereits am Dienstagabend die neuen Corona-Regeln für Niedersachsen vorgestellt. Am Freitag stellt der Krisenstab im Rahmen der Landespressekonferenz die neue Corona-Verordnung vor. SAT.1 REGIONAL überträgt die Konferenz live an dieser Stelle um 10:30 Uhr.

Die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder und Regierungssprecherin Anke Pörksen sollen die Änderungen an der Corona-Verordnung des Landes auf Grundlage der Beschlüsse der Ministerpräsidenten-Konferenz vorstellen. Unter anderem werden die Kontaktregelungen in Niedersachsen nochmals enger gefasst: Künftig sind private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet. Bislang gilt, dass sich maximal fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten treffen dürfen. „Es ist wichtig, dass wir hier noch einmal eine Grenze ziehen“, betonte Stephan Weil in der Konferenz am Dienstag. Die neue Verordnung soll vermutlich ab dem 10. Januar gelten.