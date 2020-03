Livestream-Start voraussichtlich um 10:30 Uhr:

In einer Landespressekonferenz in Hannover beraten Ministerpräsident Stephan Weil, Gesundheitsministerin Carola Reimann, Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Wissenschaftsminister Björn Thümler ab 10:30 Uhr über weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Es ist angedacht, die Osterferien zu verlängern und bereits am Montag beginnen zu lassen. Die Ferien wären sonst am 30. März gestartet. SAT.1 REGIONAL streamt die Pressekonferenz live.