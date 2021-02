LIVESTREAM gegen Abend: Ministerpräsident Stephan Weil zu Ergebnissen des Impfgipfels

Lieferprobleme, zu wenig Impfstoffe, überlastete Hotlines bei der Terminvergabe: Es gibt viele Probleme und Fragen nach dem schwierigen Impfstart in Deutschland. Ein „Impfgipfel“ an diesem Montag soll dafür sorgen, dass es Verbesserungen gibt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will sich nach den Beratungen zu den Ergebnissen äußern. SAT.1 REGIONAL überträgt die Konferenz LIVE an dieser Stellen gegen Abend.

Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder Youtube verfolgen.

Die Impfungen in Deutschland und der EU hatten kurz vor dem Jahreswechsel begonnen. Angesichts erheblicher Kritik am schleppenden Start will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nun gegen 14.00 Uhr mit den Ministerpräsident:innen über die Lage beraten. Die Erwartungen sind hoch. Politiker:innen und Verbandsvertreter:innen forderten mehr Verlässlichkeit über Zeitpläne und verfügbare Impfstoffe. Mehrere Ministerpräsidenten verlangten einen nationalen Impfplan.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat vor dem Corona-Impfgipfel eine konkrete und realistische Strategie gefordert. „Ich erwarte, dass die Bundesregierung einen verlässlichen nationalen Impfplan vorlegt, auf den sich Länder und Kommunen dann entsprechend einstellen können“, sagte er einer Mitteilung der Staatskanzlei zufolge am Sonntag.