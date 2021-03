Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Trotz Bedenken will Hamburg die Bund-Länder-Beschlüsse zur Verlängerung des Corona-Lockdowns ohne Abstriche übernehmen. Der rot-grüne Senat werde am Donnerstag über die Beschlüsse beraten. „Ich gehe davon aus, dass wir wie bisher diese Beschlüsse 1:1 umsetzen“, kündigte Bürgermeister Peter Tschentscher an.

Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen soll der Lockdown grundsätzlich bis zum 28. März verlängert werden. Ab Montag dürfen sich jedoch wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen, wobei – anders als bislang in Hamburg – Kinder nicht mitgezählt werden. Nach Öffnung der Friseursalons sollen nun auch Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte folgen. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen sind diese bereits offen, was in Hamburg auf Kritik stieß.

„Wir müssen jetzt damit klarkommen, dass einige Länder früher Öffnungen vornehmen und andere dann nicht zum gleichen Zeitpunkt die gleichen Maßnahmen treffen können“, sagte Tschentscher. Das sei in dem vereinbarten Stufenkonzept angelegt. „Wir werden in Norddeutschland sehr eng mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen sprechen müssen, wie wir miteinander vorgehen“, kündigte Tschentscher an.

Die konkrete Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse für Hamburg wird Peter Tschentscher am Donnerstagnachmittag verkünden. SAT.1 REGIONAL überträgt dieses Statement live gegen 15 Uhr für Sie an dieser Stelle und auf Facebook sowie YouTube.

Mit dpa