Am Mittag will die Niedersächsische Landesregierung in einer Pressekonferenz zu weiteren Einschränkungen in Bezug auf die Corona-Epidemie informieren.

SAT.1 REGIONAL wird die Pressekonferenz live streamen. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Anders als Bayern will Niedersachsen wohl zunächst nicht den Katastrophenfall ausrufen.