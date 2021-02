Den Livestream können Sie auch auf Facebook oder YouTube verfolgen.

Wie lange wird der Lockdown noch dauern? Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur habe Bundeskanzlerin Merkel am Mittwochmorgen Vorschläge an die Länder verschickt, wie es in der Corona-Pandemie weitergehen könnte. Demnach soll der Lockdown bis etwa Mitte März verlängert werden. Zudem sollen die Länder selbst entscheiden, wann und wie sie Kitas und Schulen öffnen wieder öffnen werden. Friseur:innen dürften demnach bereits ab Anfang März wieder unter strikten Auflagen ihr Geschäft aufnehmen. Aber noch ist nichts entschieden – zunächst müssen Bund und Länder noch am Nachmittag und Abend beraten.

Im Anschluss an den Corona-Gipfel wird Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil noch mit einem Statement vor die Kameras treten. SAT.1 REGIONAL wird dieses Statement live für Sie an dieser Stelle und auf Facebook sowie YouTube übertragen*.

*Sollte am Abend wider Erwarten kein Livestream stattfinden, werden wir an dieser Stelle ein schriftliches Statement veröffentlichen.