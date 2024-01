Lilienthal: Wälder wegen Hochwasser gesperrt

In der vom Hochwasser bedrohten Gemeinde Lilienthal bei Bremen (Bremen) dürfen zwei Wälder nicht mehr betreten werden. „Die Böden der Wälder sind aufgrund der gestiegenen Grund- und Oberflächenwasserspiegel und der anhaltend hohen Wasserstände derart aufgeweicht, so dass die Standsicherheit einiger Bäume nicht mehr gegeben ist und derzeit bereits teilweise entwurzeln und umstürzen“, heißt es in der entsprechenden Allgemeinverfügung. Demnach ist das Verbot zwingend notwendig, um die drohende Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen abzuwenden. Das Verbot gelte solange, bis Kontrollen ergeben, dass die Wälder wieder als sicher gelten. Die Allgemeinverfügung wurde am Neujahrstag veröffentlicht und betrifft die Wälder Butendieker Gehölz und Mittelholz.

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

In Lilienthal dürfen wegen des Hochwassers auch die Deichanlagen und die deichnahen Bereiche nicht betreten werden. „Die Deichanlagen, die deichnahen Bereiche und deren Zugangsstraßen sind aufgrund der starken Niederschlagsmengen und der anhaltend hohen Wasserstände aufgeweicht“, heißt es in der Allgemeinverfügung. „Bei Betreten besteht die Gefahr, dass die Deiche brechen, sich das Wasser unkontrolliert ausbreitet und gefährdete Gebiete, insbesondere Wohnbebauung überschwemmt.“ Wegen des Hochwassers in der Gemeinde nahe Bremen mussten einige Bewohner: vorübergehend ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Da nach den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiter mit starkem Regen zu rechnen ist, bleibt die Lage angespannt.

Ab der kommenden Nacht zum Dienstag greifen die Ausläufer eines atlantischen Tiefdruckkomplexes von Westen her auf #Deutschland über. Teils ergiebiger #Dauerregen und #Sturm stehen dann auf der Agenda. Mehr dazu im heutigen Thema des Tages unter https://t.co/dHpwWjG8hn /V pic.twitter.com/63he5gHy94 — DWD (@DWD_presse) January 1, 2024

Mit dpa