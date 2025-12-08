Leuchtender Treckerkorso besucht krebskranke Kinder in Lübeck

Landwirte sind mit mehr als 30 weihnachtlich geschmückten Treckern in einem Korso nach Lübeck gefahren, um krebskranke Kinder und ihr Pflegepersonal zu beschenken. Foto: Georg Wendt/dpa



Landwirte sind mit mehr als 30 weihnachtlich geschmückten Treckern in einem Korso nach Lübeck gefahren, um krebskranke Kinder und ihr Pflegepersonal zu beschenken. Ziel der Fahrt war die Kinderkrebsstation auf dem Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH).

Die Bauern überreichten unter anderem Grünkohl, Kartoffeln und Eis. Außerdem übergaben die Landwirte aus dem südlichen Schleswig-Holstein und aus Niedersachsen einen Spendenscheck zugunsten der Kinderonkologie.

Die Bauern hatten die Aktion 2020 ins Leben gerufen. Die Initiative «Wir bringen euch zum Strahlen» hat eigenen Angaben zufolge seither knapp 385.000 Euro für die Kinderkrebsstationen des UKSH und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) gesammelt. Für das Engagement ist die Initiative im Juni mit der Ehrennadel des Kreises Stormarn ausgezeichnet worden.

Am 13. Dezember wird der Korso nach Angaben der Organisatoren auch Kinder im UKE besuchen.

