Leuchtender Treckerkorso besucht krebskranke Kinder in Lübeck

08. Dezember 2025
Landwirte sind mit mehr als 30 weihnachtlich geschmückten Treckern in einem Korso nach Lübeck gefahren, um krebskranke Kinder und ihr Pflegepersonal zu beschenken. Foto: Georg Wendt/dpa

Landwirte sind mit mehr als 30 weihnachtlich geschmückten Treckern in einem Korso nach Lübeck gefahren, um krebskranke Kinder und ihr Pflegepersonal zu beschenken. Ziel der Fahrt war die Kinderkrebsstation auf dem Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH).

Die Bauern überreichten unter anderem Grünkohl, Kartoffeln und Eis. Außerdem übergaben die Landwirte aus dem südlichen Schleswig-Holstein und aus Niedersachsen einen Spendenscheck zugunsten der Kinderonkologie.

Die Bauern hatten die Aktion 2020 ins Leben gerufen. Die Initiative «Wir bringen euch zum Strahlen» hat eigenen Angaben zufolge seither knapp 385.000 Euro für die Kinderkrebsstationen des UKSH und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) gesammelt. Für das Engagement ist die Initiative im Juni mit der Ehrennadel des Kreises Stormarn ausgezeichnet worden. 

Am 13. Dezember wird der Korso nach Angaben der Organisatoren auch Kinder im UKE besuchen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

Copy LinkCopy LinkShare on WhatsappShare on WhatsappShare on MessengerShare on Messenger

WEITERE BEITRÄGE AUS „Verschiedenes“

Video03:40 Min.

Neuer Stromberg-Film: Cast macht Tourstopp in Hamburg

05.12.2025 18:19 Uhr

Deutschlands schlimmster Chef Bernd Stromberg ist seit Donnerstag wieder in der Komödie „Stromberg – Wieder alles wie immer“ im Kino zu sehen. Nach fünf Staffeln TV-Serie und...

Video02:44 Min.

Nach Großbrand in Grundschule: Schüler aus Hannover ziehen in Alternativ-Gebäude

05.12.2025 16:10 Uhr

Eine Woche nach dem Großbrand in der Grundschule Beuthener Straße in Hannover (Niedersachsen) zieht nun die gesamte Schule auf unbestimmte Zeit um. Schulleiter, Lehrer:innen, Eltern und die...

Video01:26 Min.

Nikolausaktion im Tierpark Hagenbeck: Grundschüler besuchen die Kattas

05.12.2025 15:56 Uhr

Für die Kinder aus der 3b der Moorwegschule Wedel (Schleswig-Holstein) war schon einen Tag vor Nikolaus ein ganz besonderer Tag: Sie durften das Katta-Dorf im Tierpark Hagenbeck...

Video02:45 Min.

Diskussion um Böllerverbot in Deutschland nimmt erneut Fahrt auf

05.12.2025 15:49 Uhr

Jedes Jahr im Dezember wird aufs Neue über ein Feuerwerksverbot diskutiert. Die Zahl der Unfälle mit Raketen und Böllern steigt von Jahr zu Jahr – das merkt...

Video02:03 Min.

Werke von Daniel Richter im Schloss Gottorf ausgestellt

05.12.2025 15:14 Uhr

Nach über 20 Jahren ist der international gefeierte Künstler Daniel Richter zurück im Norden und zeigt seine neue Ausstellung auf Schloss Gottorf in Schleswig (Schleswig-Holstein). Seine Bilder...

Video03:17 Min.

Tausende Mini-Modellautos im PS.Speicher in Einbeck zu sehen

05.12.2025 14:53 Uhr

Europas größtes Oldtimer-Museum, der PS.Speicher in Einbeck (Niedersachsen), präsentiert seit kurzem eine Welt im Miniaturformat. 8.000 Modellautos gibt es in einer neuen Ausstellung zu sehen.

Zur Startseite