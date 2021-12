Letzter Tag für viele Weihnachtsmärkte in Hamburg

Besucher gehen über den Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Für viele Hamburger Weihnachtsmärkte ist der Tag vor Heiligabend bereits der letzte. Unter anderem ist am Donnerstagabend auf dem Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Rathausmarkt und dem Santa-Pauli-Weihnachtsmarkt auf dem Spielbudenplatz Schluss mit Glühwein & Co. Ebenso auf den Märkten auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz, in der Spitalerstraße, auf dem Gänsemarkt und vor St. Petri.

Während der Roncalli-Markt immer vor Heiligabend schließt, zogen andere Marktbetreiber wegen hoher Kosten durch Corona-Maßnahmen und mäßigen Besucherandrangs die Reißleine – so auch der Weiße Zauber auf dem Jungfernstieg.

Bei Roncalli zog man dennoch eine positive Bilanz: „Alle sind froh, dass sie da waren“, sagte Sprecherin Heide Mombächer am vorletzten Markttag. Zwar hätten die Händler Umsatzeinbußen zwischen 20 und 40 Prozent verkraften müssen. „Aber alle gehen noch mit schwarzen Zahlen nach Hause.“ Etwa 40 Prozent weniger Besucher seien gekommen. Jedoch hätten die Händler berichtet, dass sich die Kunden ohne Gedränge länger an den Ständen aufgehalten und mehr gekauft hätten, womit man die Umsatzeinbußen zumindest teils habe kompensieren können.

Wichtig sei es auch für den Marktbetreiber gewesen, trotz verringerter Budenzahl den Besuchern so etwas wie Normalität zu bieten. „Da macht man kein Plus, aber es ist trotzdem gut, da zu sein“, sagte Mombächer.

