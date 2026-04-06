Leichtflugzeug stürzt im Landkreis Cloppenburg ab – Pilot tödlich verletzt

Beim Absturz eines Ultra-Leichtflugzeugs im Landkreis Cloppenburg (Niedersachsen) ist am Montagnachmittag ein 66 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Maschine sei direkt nach dem Start am Flugplatz Barßel abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Flugzeug während des Startvorgangs in Schräglage geraten und auf die Erde gestürzt.

Der Pilot kam bei dem Absturz ums Leben. Lars Penning/dpa

Der Pilot, der alleine in dem Flugzeug saß, wurde beim Aufprall getötet. Die Maschine krachte auf einen Acker neben dem Flugplatz. Ersthelfende waren zwar schnell zur Stelle, konnten dem Piloten aus Edewecht aber nicht mehr helfen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung nahm die Ermittlungen zur genauen Absturzursache auf.

SAT.1 REGIONAL/dpa