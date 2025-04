Leichenfund auf Hamburger Firmengelände: Identität weiterhin unklar

Einsatzkräfte der Polizei ermitteln auf dem Gelände einer Recyclingfirma, wo ein toter Mann gefunden wurde. Bodo Marks/dpa

Nach einem Leichenfund auf einem Gelände einer Hamburger Recyclingfirma am Montag ist die Identität des Verstorbenen immer noch unklar. Es handele sich um einen Mann, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Wie er ums Leben kam, sei ebenfalls noch ungeklärt. Das Landeskriminalamt habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

Ein Mitarbeiter einer Firma hatte am Montag auf dem Gelände der Recyclingfirma in Hamburg-Altona die Leiche des Mannes entdeckt. Sie lag den Angaben zufolge in einem Papierhaufen. Gegen 13:30 Uhr informierte er die Polizei. Der Tote werde in der Rechtsmedizin untersucht.

SAT.1 REGIONAL/dpa