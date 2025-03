Leiche nach Hausbrand in Glückstadt entdeckt

Bei einem Brand in einem Haus in Glückstadt im Kreis Steinburg (Schleswig-Holstein) ist eine Leiche gefunden worden. Eine Polizeistreife habe gegen 1.00 Uhr einen Feuerschein in dem Haus entdeckt und die Feuerwehr informiert, teilte die Regionalleitstelle West mit. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte die Leiche.

Das Haus schien leer zustehen, allerdings war eine Person in dem Gebäude gemeldet, wie die Polizei weiter mitteilte. Diese soll bettlägrig gewesen sein. Ob es sich um die tote Person handelt, stand am Morgen noch nicht zweifelsfrei fest. Auch die Brandursache war zunächst unklar. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Zuvor hatte das Hamburger Abendblatt online berichtet.

SAT.1 REGIONAL/dpa