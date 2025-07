Leiche nach Badeunfall im Harz gefunden – Vermisster Schwimmer tot geborgen

Blick auf die zu 33 Prozent gefüllte Innerstetalsperre im Harz. Foto: dpa

Zweieinhalb Wochen nach einem Badeunfall an der Innerstetalsperre im Harz (Niedersachsen) haben Spaziergänger eine Leiche entdeckt. Es handle sich um den vermissten 40-jährigen Schwimmer aus Langelsheim, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte bargen am Mittwochnachmittag den leblosen Körper am Nordufer.

Nach Angaben der Polizei war der Mann am 22. Juni vor den Augen seiner Frau im Stausee untergegangen. Mit Taucher:innen und Sonargeräten wurde nach dem 40-Jährigen gesucht – ohne Erfolg. Die Ermittelnden gehen von einem tödlichen Badeunfall aus.

