Leiche an Feldweg in Tangstedt gefunden: Offenbar Vermisste aus Norderstedt

An einem Feldweg in Tangstedt im Kreis Stormarn wurde am Mittwoch eine Leiche aufgefunden. Es soll sich um die seit dem 14. Februar vermisste 84-jährige Christa W. aus Norderstedt handeln. Die Leiche wird nun in der Rechtsmedizin in Kiel untersucht. Laut Polizei gebe es Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Zuvor hatten umfangreiche Suchmaßnahmen unter anderem mit Diensthunden und einer Rettungshundestaffel nicht zum Auffinden der Seniorin geführt. Zwischenzeitlich wandte sich die Kriminalpolizei auch mit einem Bild der Vermissten an die Öffentlichkeit und bat um Hinweise.