Niedersachsens CDU-Fraktionschef Lechner kritisiert Bayerns Ferientermine

Pünktlich zum Ferienstart in Bayern hat Niedersachsens CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner mehr Fairness bei der bundesweiten Ferienverteilung gefordert – und dabei die bayerische Linie kritisiert. „Ich würde mir wünschen, dass wir zu mehr Flexibilität bei den Ferienzeiten kommen“, sagte Lechner der Deutschen Presse-Agentur. „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass Bayern eine feste Zeit beansprucht und dauerhaft daran festhalten will.“

Schluss mit dem Ferien-Patriotismus: Sebastian Lechner mahnt Fairness an. Moritz Frankenberg/dpa

Eine bundesweite Ferienregelung müsse fair organisiert sein – mit Rotation und gegenseitiger Rücksichtnahme. In Niedersachsen laufen die Sommerferien bereits seit Anfang Juli und enden in rund zwei Wochen, in Bayern beginnen sie heute. Das sorgt seit Jahren für Diskussionen über die Verteilung der Ferientermine.

Söders Ferien-DNA sorgt für Ärger

Die Sommerferien werden von der Kultusministerkonferenz geregelt. Eine Änderung wäre frühestens zum Schuljahr 2030/31 möglich. Um zu vermeiden, dass die Ferien in allen Bundesländern gleichzeitig stattfinden, stimmen die Länder die Ferienkalender seit etwa 50 Jahren aufeinander ab.

Doch auch aus anderen Ländern kam zuletzt Kritik. Mitte Juli hatte Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) eine gerechtere Lösung gefordert – und dafür prompt ein klares Nein aus München kassiert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) antwortete: „Wir haben unseren Ferienrhythmus, der ist sozusagen fest in der DNA der Bayern drin.“

Lechner schickt Gruß gen Süden

Lechner betonte die wirtschaftliche Bedeutung einer gestaffelten Ferienregelung: „Für den Tourismus in Niedersachsen wäre es ein großer Nachteil, wenn alle Länder zur gleichen Zeit Ferien hätten.“ Die aktuelle Staffelung sei sinnvoll, sie müsse aber auch gerecht angewendet werden.

Mit einem Augenzwinkern sagte Lechner: „Bayern ist in vielem Vorbild, aber auch wir haben den Anspruch, uns weiterzuentwickeln. Wenn Niedersachsen eine CDU-geführte Landesregierung bekommt, werden wir uns auf den Weg machen, Bayern einzuholen.“ Die nächste Landtagswahl in Niedersachsen findet 2027 statt.

SAT.1 REGIONAL/dpa