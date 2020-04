Lex Dildo ist als schriller Host der Hamburger „Porno Karaoke Bar“ und Mitglied der Olivia Jones Familie bekannt. Da wegen des Corona-Shutdowns auch Lex‘ Bar geschlossen ist, hat sich unser Mobile Reporter Kevin Laske gefragt, was er denn nun so treibt. Die große Überraschung: Lex verkleidet sich in seiner Freizeit als normaler Mensch (René), singt bei den „Hamburger Goldkehlchen“ und verteilt in deren Namen Essen für die Hamburger Tafel e.V.

Viele Menschen sollen ihr Zuhause momentan nicht verlassen und sind deshalb auf die Belieferungen angewiesen. Gemeinsam im Liebesmobil machen Kevin Laske und Lex sich auf Liefer-Tour durch Hamburg.