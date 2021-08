Lebensgefährlich verletzt: 13-Jähriger stürzt von Schuldach in Rastede

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Am Montagabend kam es zu einem tragischen Unfall in Rastede im niedersächsischen Landkreis Ammerland. Ein 13-Jähriger soll nach bisherigem Ermittlungsstand gemeinsam mit zwei Freunden auf das Dach einer Gesamtschule geklettert und durch eine Lichtkuppel eingebrochen sein. Er stürzte mehrere Meter tief in das Treppenhaus. Durch den Sturz zog sich der 13-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu.