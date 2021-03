Durch das Abspielen des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von YouTube.

In ihrem Keller in Stockelsdorf bei Lübeck bauen Axel und Marvin Schmilgun mit großer Sorgfalt Lautsprecher nach Maß. Sie berücksichtigen dabei nicht nur Hörgewohnheiten und die Beschaffenheit der Räume von Kundinnen und Kunden, sondern sind auch in der Lage, auf die Hörleistung der Ohren der Abnehmerinnen und Abnehmer einzugehen. Wie sie das machen, hat sich unser Mobile Reporter Kevin Laske vor Ort zeigen lassen.