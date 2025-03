Lautes Telefonat führt Polizei zu Cannabisplantage in Bremen

Die Plantage in Bremen-Neustadt. Foto: Pressestelle Polizei Bremen

Ein vermeintlicher Beziehungsstreit führte die Polizei Bremen am Dienstagabend zu einer überraschenden Entdeckung: In einer Wohnung in der Moselstraße fanden die Einsatzkräfte eine Cannabisplantage.

Gegen 20:45 Uhr meldete eine Zeugin laute Schreie aus dem Gebäude. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 43-jährigen Mann, der lautstark telefonierte und sich als Verursacher des Lärms herausstellte. Um sicherzustellen, dass niemand in Gefahr war, betraten sie gemeinsam seine Wohnung – und stießen dort auf 66 Cannabispflanzen, zwei große Anbauzelte sowie diverses Zubehör.

Die Pflanzen wären laut dem Mann in etwa acht Wochen erntereif gewesen. Die Polizei beschlagnahmte die Anlage und leitete ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

SAT.1 REGIONAL/dpa