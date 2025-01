Lastwagen brennt auf A2: Autobahn weiterhin voll gesperrt

Nach dem Brand eines Lastwagens auf der A2 bei Peine bleibt die Autobahn in Richtung Hannover (Niedersachsen) zwischen Peine Ost und der Raststätte Zweidorfer Holz noch für mindestens zwei Stunden voll gesperrt. Die Fahrbahn selbst sowie eine Lärmschutzwand müssen erst untersucht werden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

Am Dienstagnachmittag war nach einem Reifenplatzer der Radkasten eines Lkw in Brand geraten. Das Feuer griff auch auf den Auflieger des Lasters über. Der Lkw hatte 24 Tonnen Holz und Paletten mit PVC-Platten geladen, die schnell ebenfalls in Brand gerieten, so die Polizei.

Die Lösch- und Aufräumarbeiten seien inzwischen abschlossen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es wurde jedoch auch die Lärmschutzwand der Autobahn sowie die Fahrbahn beschädigt – erst wenn dieser Schaden eingeschätzt worden sei, könne die Autobahn Richtung Hannover wieder freigegeben werden, erklärte eine Polizeisprecherin.

