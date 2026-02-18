Herbert von Karajan und Leonard Bernstein sind zwei berühmte Dirigenten des vergangenen Jahrhunderts. Sie waren musikalisch, wie menschlich sehr unterschiedlich, und große Konkurrenten. An ihrem Lebensende trafen sie zufällig in Wien aufeinander. Das Theaterstück „Last Call“ thematisiert diese besondere Begegnung. Vergangenes Jahr feierte das Stück Premiere in New York – ab dem heutigen Mittwochabend kommt es mit den gleichen Schauspieler:innen in den Hamburger Kammerspielen auf die Bühne.
