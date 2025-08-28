Langenhagen: Obduktion bestätigt Tötungsdelikt nach Leichenfund am Silbersee

28. August 2025
Beamte der Spurensicherung sind am Silbersee bei Hannover im Einsatz. Foto: dpa

Nach dem Fund einer Leiche am Silbersee in Langenhagen bei Hannover (Niedersachsen) hat sich der Verdacht auf ein Tötungsdelikt bestätigt. Das 67 Jahre alte Opfer aus Langenhagen habe sich die tödlichen Stichverletzungen nicht selbst beibringen können, sagte ein Polizeisprecher. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche am frühen Sonntagmorgen an einem Feldweg in der Nähe des Sees gefunden und den Notruf gewählt. Ein Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Hintergründe des Falles sind weiter völlig unklar. Einsatzkräfte untersuchten am Wochenende stundenlang das unwegsame Gelände, auch ein Spürhund war im Einsatz. In der Nähe des Tatorts wurde ein Fahrrad gefunden, das dem Opfer gehörte.

SAT.1 REGIONAL/dpa

