Landgericht Göttingen verhandelt wegen Doppelmord

Trotz vieler Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Krise soll in Göttingen ab Mittwoch der Prozess um ein spektakuläres Verbrechen beginnen. Ein 52 Jahre alter Mann muss sich wegen eines Doppelmordes vor der Schwurgerichtskammer verantworten. Er soll am 26. September vergangenen Jahres im Göttinger Stadtteil Grone seine 44 Jahre alte frühere Lebensgefährtin auf der Straße umgebracht und anschließend deren 57-jährige Arbeitskollegin getötet haben. (Az.: 6 Ks 1/20)

Der Mann war wenige Tage nach dem Verbrechen festgenommen worden. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Strafprozessordnung sieht vor, dass ein Strafprozess in aller Regel ein halbes Jahr nach Beginn der Untersuchungshaft beginnen muss.

Während weniger eilbedürftige Prozesse wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, solle der Mordprozess nach derzeitiger Planung wegen des drohenden Fristablaufs am Mittwoch beginnen, sagte ein Gerichtssprecher. Allerdings werde die Zahl der im Verhandlungssaal anwesenden Personen auf ein Minimum beschränkt, so dass der von Medizinern empfohlene Mindestabstand gewährleistet sei.

Brutaler Mord an ehemaliger Lebensgefährtin

Laut Anklage hatte der 52-Jährige seine Ex-Lebensgefährtin zunächst am Tattag mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und sie anschließend in Brand gesetzt. Als die Frau flüchtete, soll er ihr hinterhergerannt sein und mit einem Messer wiederholt auf sie eingestochen haben. Dabei wurde die 44-Jährige mehrfach ins Herz getroffen. Anschließend soll der Täter einem zur Hilfe eilenden Mann einen Feuerlöscher entrissen und diesen auf den Kopf der 44-jährigen geworfen haben. Die Frau starb noch vor Ort.

Auch auf eine zu Hilfe kommende Kollegin des ersten Opfers soll der 52-Jährige in Tötungsabsicht wiederholt eingestochen haben. Die 57-Jährige wurde ebenfalls ins Herz getroffen. Sie starb später im Krankenhaus. Zwei weiteren Helfern soll der Angeschuldigte in den Oberarm und in die Hand gestochen haben.

Dem Mann gelang zunächst die Flucht. Er wurde aber einen Tag später in Göttingen von Polizisten gestellt und überwältigt. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Er hatte nach der Festnahme geschwiegen. Die Polizei sah ein mögliches Motiv für die Tat darin, dass der 52-Jährige von der 44-Järigen wiederholt abgewiesen worden sei.

mit dpa