Landesgartenschau in Bad Gandersheim: 10.000 Dauerkarten verkauft

Sechs Wochen nach dem Beginn der Landesgartenschau in Bad Gandersheim sind die Organisatoren mit den Besuchen zufrieden. Am vergangenen Wochenende wurde Dauerkarte Nummer 10.000 verkauft, wie ein Sprecher mitteilte. Angaben zu Zahlen von Besuchenden machen die Veranstalter:innen allerdings nicht.

„Wir werten das als einen großen Erfolg“, sagte ein Gartenschausprecher mit Blick auf die verkauften Dauerkarten. Immerhin habe die Stadt Bad Gandersheim (Niedersachsen) gerade einmal 11.000 Einwohner:innen. Eine Dauerkarte berechtigt auch zum Zutritt des neuen Freibads von Bad Gandersheim, das Teil der Gartenausstellung ist. Ohne Zutrittskarte für die Landesgartenschau kann das Freibad für die Dauer der Ausstellung nicht betreten werden. Bis zum Ende der Gartenschau in Bad Gandersheim sollen 460.000 Besucher:innen in den Kurort kommen.

Ein Besucher fotografiert bei der niedersächsischen Landesgartenschau Mohnblüten. Foto: Swen Pförtner/dpa

Die wenige Kilometer entfernte Landesgartenschau in Höxter in Nordrhein-Westfalen meldete nach vier Wochen 65.000 Besucher:innen und zeigte sich damit zufrieden. Dort wurden zu dem Zeitpunkt zudem 34.000 Dauerkarten verkauft.

Ein zentrales Element der Landesgartenschau in Bad Gandersheim ist die Blumenhalle. Dort werden etwa alle zwei Wochen neue Blumen präsentiert. Derzeit können Besuchende in der vierten Ausstellung Moorbeetpflanzen und Hortensien besichtigen.

Die Landesgartenschau läuft noch bis 15. Oktober 2023

Auf dem Freiluftgelände kommt aktuell der Sommerflor in die Beete. Am Wochenende sollen die ersten Flächen fertig sein. Zudem sollen Veranstaltungen weitere Besucher:innen anlocken.

Am vergangenen Wochenende präsentierten sich in Bad Gandersheim Not- und Rettungsdienste. Anfang Juni sollen etwa Gartenexpert:innen in der „Woche des Gartens“ Besucher:innen mit heiteren Beiträgen „rund um alles was da wächst, kreucht und fleucht“ informieren. Gartenexpertin Heike Boomgaarden vom „SWR“ spricht am 10. Juni über die klimafreundliche Gestaltung des eigenen Gartens und am 20. Juli ist der Komödiant Hans-Joachim Heist (Gernot Hassknecht in der ZDF heute show) zu Gast.

Mit dpa