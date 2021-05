Lamm auf Deich in Kollmar geköpft – Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen soll ein Unbekannter am Deich in Kollmar ein Lamm enthauptet haben. Beim Eintreffen der Polizei sei der Kopf des Jungtiers nicht mehr auffindbar gewesen. Die Einsatzkräfte haben auch keine Hinweise finden können, die auf den Angriff eines anderen Tieres hindeuten würden.

Daher sucht die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen, die am Montag zwischen 6 Uhr und 8:45 Uhr am Deich in der Nähe des Hafenbereichs Bielenberg/Kollmar eine unbekannte Person gesehen oder Fahrzeuge dort wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 0 41 24 / 30 110 entgegen.