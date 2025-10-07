Läufer solidarisieren sich mit Einsatzkräften in Hannover

07. Oktober 2025

Zahlreiche Läufer:innen haben am Dienstagabend an einem Lauf in Hannover (Niedersachsen) teilgenommen, um auf die zunehmende Gewalt gegen Einsatzkräfte aufmerksam zu machen. An der vier Kilometer langen Runde unter dem Motto „Run4Respect“ nahm auch der Marathon-Vizeweltmeister Amanal Petros aus Hannover teil, wie die Stadt Hannover mitteilte. Teilnehmer:innen mussten eine Gebühr von vier Euro zahlen, die zusammen mit weiteren Spenden an die Opfer-Hilfsorganisation Weißer Ring gehen soll.

Start und Ziel waren auf dem Platz der Menschenrechte vor dem Neuen Rathaus in Hannover. Moritz Frankenberg/dpa

„Gewalt gegen Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften sowie gegenüber medizinischem Personal in den Notaufnahmen ist ein zunehmendes Problem, das die Sicherheit und das Wohlbefinden dieser Menschen in den Vordergrund rückt“, sagte Hannovers Feuerwehrchef Christoph Bahlmann.

Hannovers Polizeichefin, Gwendolin von der Osten, sagte: „Die Gewalt gegen Einsatzkräfte und gegen alle, die jederzeit für uns da sind, um zu helfen, bedeutet Gewalt gegen unsere Gesellschaft als Ganzes“. Es sei „absolut inakzeptabel“ Einsatzkräfte zu behindern, oder anzugreifen.

SAT.1 REGIONAL/dpa

