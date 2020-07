Kulikitaka-Challenge: Landwirte warnen vor absurdem und lebensgefährlichem Internet-Trend

Der Deutsche Bauernverband warnt vor einer Beteiligung an der sogenannten „Kulikitaka-Challenge“. Dabei posten Nutzer vor allem auf dem sozialen Netzwerk TikTok mit dem Merengue-Titel „Kulikitaka“ des Sängers Tono Rosario unterlegte Videos, in denen sie breitbeinig und mit ausgebreiteten Armen, in ruckartiggen Bewegungen, auf Rinder oder Haustiere zutanzen, so dass diese meist panisch die Flucht ergreifen. Durch die Verbreitung der Videos sollen möglichst viele Klicks erzielt werden. Auch die niedersächsische Landwirtschaftskammer äußert sich auf ihrer Facebookseite: „Wir weisen darauf hin, dass es sich um eine absolut dämliche und für Tier und Mensch lebensgefährliche Aktion handelt, die derzeit unter dem Hashtag #kulikitaka auf Tiktok kursiert.“

Die „Kulikitaka-Challenge“ im Video:

„Sowohl die unbekannte Person, die auf sie zustürmt, als auch deren Geschrei versetzen die Tiere in Panik“, erklärt Rinder-Experte Dirk Albers. Durch das panische Wegrennen können sich die Kühe verletzen. Bei tragende Tieren besteht durch die Freisetzung vieler Stresshormone die Gefahr des Verkalbens. Für den Eindringling selbst ist die Aktion ebenfalls lebensgefährlich: Rinder sind zwar normalerweise Fluchttiere, doch sollte ihnen die Flucht nicht so schnell gelingen, können sie aggressiv werden und greifen an. Das gilt insbesondere für Mutterkuh-Herden, die ihr Kalb verteidigen wollen.

Leichtsinnig und tierschutzwidrig

Auch die Tierrechtsorganisation PETA warnt auf Twitter vor hoher Verletzungsgefahr durch das Erschrecken der Tiere:

Bei der #kulikitaka-Challenge (auch #scaringcowchallenge) erschrecken #TikTok-Nutzer ahnungslose Tiere, meist Kühe, indem sie mit hektischen Bewegungen auf diese zu stürmen. ❌ Wir warnen ausdrücklich vor dieser unverantwortlichen Challenge! Es besteht große Verletzungsgefahr! pic.twitter.com/aX1FY3vmYf — PETA Deutschland 🐾✌️🌱 (@PETADeutschland) July 1, 2020

Unkontrollierte Flucht der Rinder kann für den Menschen tödlich enden

„Diese Aktionen sind kein Spaß, sondern lebensgefährlich und tierschutzwidrig“, sagt der stellvertretende Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Udo Hemmerling. […] Wenn eine rund 700 Kilogramm schwere Kuh oder ein noch schwererer Bulle so erschreckt und gereizt wird, hat ein Mensch keine Chance.“

❌ ACHTUNG: Beim derzeitigen #kulikitaka-Trend auf Tiktok, bei dem Kühe erschreckt werden, handelt es sich um eine absolut dämliche und für Tier und Mensch lebensgefährliche Aktion! ❌https://t.co/TRMfR6wDcp pic.twitter.com/wJJMJShgxw — LWK Niedersachsen (@lwknds) June 30, 2020

Auch wenn der Trend in Deutschland noch nicht angekommen ist, bittet der Bauernverband um Rücksichtnahme im Umgang mit den Tieren.

