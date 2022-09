Kürbisse sind so ziemlich die vielseitigsten Beeren, die es gibt. Aus ihnen kann man Suppe, Kuchen, Lasagne oder Salat machen. Oder man schnitzt gruselige Gesichter hinein und nutzt sie zur Halloween-Dekoration – in 59 Tagen ist es übrigens wieder so weit. Im Kürbisparadies in Braak (Schleswig-Holstein), zwischen Stapelfeld und Großhansdorf, lief die Saison 2022 super. Ursprünglich kommen die beliebten Riesenbeeren aus Lateinamerika, den USA und Japan. Die aktuelle Trockenheit und Wärme in Norddeutschland kommt den Landwirtinnen und Landwirten daher sehr entgegen. Über 200 verschiedene Sorten baut Familie Adolf in Braak an. Und auf den über 220 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden sie dann gekonnt in Szene gesetzt.