Kriminalität: Razzia in Goslar, Göttingen, Osterode und Salzgitter

Ein Fahrzeug der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu verschiedenen Gewaltdelikten hat es Razzien im Landkreis Goslar und Umgebung gegeben. Insgesamt 17 Durchsuchungen liefen am Dienstag seit den frühen Morgenstunden, wie die Polizei mitteilte. Durchsucht wurden größtenteils Wohnhäuser im Landkreis Goslar, in Osterode, Göttingen und Salzgitter in Niedersachsen sowie in Ilsenburg in Sachsen-Anhalt. Angaben, um was für Gewaltdelikte es sich handelt, machte die Polizei am Morgen zunächst nicht. Durch die Maßnahmen waren vereinzelte Verkehrsbeeinträchtigungen möglich.

mit dpa