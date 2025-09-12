Kreuzfahrtschiff-Paraden im Hamburger Hafen

12. September 2025

Von Freitag bis Sonntag werden acht Kreuzfahrtschiffe zu den Hamburg Cruise Days im Hamburger Hafen erwartet. Die Werbeveranstaltung beginnt am Freitag (21:00 Uhr) mit der Ankunft der „Vasco Da Gama“ und endet am Sonntagabend (ab 19:00 Uhr), wenn die „MSC Preziosa“ und die „Norwegian Dawn“ sich aus der Hafenstadt verabschieden. Ein guter Blick auf die Schiffe bietet sich etwa von den Landungsbrücken. 

Kreuzfahrtschiffe während einer Parade 2023 in Hamburg. (Archivbild) Bodo Marks/dpa

Am Freitag eröffnet die Stadt zudem das neue Kreuzfahrtterminal im Stadtteil Hafencity. Es handelt sich um das dritte dauerhafte Kreuzfahrtterminal in Hamburg. Zuvor gab es eine sogenannte Soft-Opening-Phase des Terminals. Etwa hatte das Kreuzfahrtschiff „Balmoral“ schon im April an dem neuen Terminal angelegt. 

Vom 10. bis 21. September, also während der Hamburg Cruise Days, wird der Hafen in blauem Licht angestrahlt. „Im Mittelpunkt steht die Idee, den Hamburger Hafen als eigenständiges Revier sichtbar zu machen und durch Licht Geschichten zu erzählen“, heißt es von der Stadt. Verantwortlich für das Lichtspiel ist der Künstler Michael Batz.

Am Freitag endet zudem die Kreuzfahrtfachmesse Seatrade Europe, zu der rund 3.500 Besucher:innen aus dem In- und Ausland erwartet worden waren. 

Die Kreuzfahrt hat viele Fans, aber auch viele Gegner: Aktivist:innen der Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion färbten in der Nacht zu Donnerstag Brunnen in Hamburg grün, um auf ‭“Greenwashing“ der Kreuzfahrtbranche aufmerksam zu machen. Der Protest richtete sich auch gegen die Hamburg Cruise Days.

SAT.1 REGIONAL/dpa

