Kontakt-Tagebuch führen: So kann jeder die Arbeit der Gesundheitsämter unterstützen

Wurde jemand positiv auf das Coronavirus getestet, kommen die kommunalen Gesundheitsämter ins Spiel. Ihre Aufgabe ist es, potenzielle Kontaktpersonen zu ermitteln. Aber erinnern Sie sich noch an alle Ihre Kontakte in den vergangenen 14 Tagen? Ein Kontakt-Tagebuch kann helfen, sagt das Niedersächsische Landesgesundheitsamt.

Eigentlich sollte die freiwillige Corona-Warnapp der Bundesregierung die Gesundheitsämter entlasten und dabei helfen, die Infektionsketten schneller zu unterbrechen. Mit 20,3 Millionen Downloads (Quelle: RKI, Stand 22. Oktober 2020) und schätzungsweise 15 bis 16 Millionen aktiven Nutzer:innen kann jedoch nicht die Rede davon sein, dass die App flächendeckend in Deutschland Einzug gehalten hat. Gründe dafür kann es viele geben: Einige wollen die App vielleicht nicht nutzen, andere besitzen kein Smartphone und wiederum andere besitzen Smartphones, deren Betriebssystem die App schlichtweg nicht unterstützt. Abgesehen davon, erfasst die App ohnehin keine personenbezogenen Daten, die an Gesundheitsämter weitergegeben werden könnten.

Wie kann also jeder Einzelne die Arbeit der Gesundheitsämter hier im Norden – die momentan zum Teil hart an der Belastungsgrenze arbeiten und schon von Containment Scouts oder der Bundeswehr unterstützt werden müssen – unterstützen?

Kontakt-Tagebuch als Erinnerungsstütze

Was auf jeden Fall helfen kann, ist, die eigenen Kontakte zu erfassen, für sich zu speichern und im Notfall parat zu haben. „Für die Gesundheitsämter ist es hilfreich, wenn sie möglichst vollständig und schnell in Erfahrung bringen können, mit welchen Personen ein Kontakt bestand. Dabei kann ein Kontakttagebuch durchaus unterstützen“, sagt auch Mike Wonsikiewicz vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt. Dabei geht es nicht darum, dieses Tagebuch an Dritte weiterzugeben, sondern es als persönliche Erinnerungsstütze zu sehen – wenn im Notfall wirklich der Anruf vom Amt kommt.

Diese Daten kommen ins Tagebuch

Am besten ist es, gleich abends in einer ruhigen Minute alle Kontakte des Tages zu rekapitulieren und aufzuschreiben. Ob Sie dieses „Tagebuch“ nun digital mithilfe einer Notizen-App oder ganz „oldschool“ mit Stift und Papier führen, ist dabei völlig zweitrangig. Wichtig ist, was drin steht. „Den Gesundheitsämtern helfen Daten, die eine schnelle Erreichbarkeit gewährleisten“, so Wonsikiewicz. Also sind vor allem Name und Telefonnummer wichtig. Doch hier eine komplette Übersicht, was in Ihrem Kontakt-Tagebuch alles enthalten sein sollte:

Nun kommt man aber beim Einkaufen oder den öffentlichen Verkehrsmitteln täglich mit ganz vielen Menschen in Kontakt, die man eben nicht kennt. Die Problematik ist bereits seit der ersten Infektionswelle bekannt und es geht ja auch vor allem darum, die Personen der Kontaktkategorie 1 zu ermitteln. „Das sind Personen, bei denen eine Infektion wahrscheinlich ist, weil sie beispielsweise über einen längeren Zeitraum von mehr als 15 Minuten einen geringen Abstand von weniger als 1,5 Meter zur infizierten Person hatten“, verdeutlicht Mike Wonsikiewicz noch einmal.

Wir haben es in der Hand

Abschließend bleibt zu sagen, dass wir Bürger:innen es immer noch in der Hand haben, dass sich das Coronavirus langsamer verbreitet. „Jede Infektion, die nicht stattfindet, entlastet die Gesundheitsämter“, betont Wonsikiewicz. Das bedeutet: Kontakte auf ein Minimum reduzieren und die empfohlene AHA-Formel einhalten. Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen. Jetzt im Herbst und Winter wurde die Regel noch um den Buchstaben L ergänzt: In geschlossenen Räumen ist das regelmäßige Lüften sehr wichtig. Bleiben Sie gesund!

Gloria Saggau