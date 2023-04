Kommunalwahlen: Schleswig-Holstein wählt am 14. Mai neue Kreistage und Gemeindevertretungen

Die Schleswig-Holsteiner:innen wählen in einem Monat die Gemeindevertretungen und Kreistage neu. Am 14. Mai sind rund 2,3 Millionen Bürger:innen ab 16 Jahren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Etwa 13.000 Mandate sind zu vergeben. Die Kandidatinnen und Kandidaten treten in rund 1.080 kreisangehörigen Gemeinden, in den vier kreisfreien Städten und in den elf Kreisen an. In den 27 Kleinstgemeinden mit bis zu 70 Einwohnerinnen und Einwohnern wird keine Gemeindevertretung gewählt. Dort entscheidet die aus den Bürgerinnen und Bürgern des Orts bestehende Gemeindeversammlung. Eine Fünf-Prozent-Sperrklausel gibt es nicht. Auch EU-Ausländer:innen dürfen wählen und gewählt werden.

Bei den Kommunalwahlen 2018 lag die CDU mit 35,1 Prozent klar vor SPD (23,3 Prozent) und Grünen (16,5 Prozent). Ministerpräsident Daniel Günther hat für die CDU das Ziel verkündet, landesweit mit Abstand stärkste Partei im Land zu werden. Die Grünen wollen wie zur Landtagswahl im vergangenen Jahr Platz zwei erreichen. Die FDP hatte 2018 6,7 Prozent geholt und will diesmal besser abschneiden. Der SSW möchte ebenfalls zulegen. Vor fünf Jahren hatte die Partei der dänischen und friesischen Minderheit nur 2,3 Prozent geschafft.

Mit dpa