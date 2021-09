Kommunalwahl in Niedersachsen: CDU trotz Verlusten stärkste Kraft geblieben

Ein Wähler wirft einen Zettel in die Wahlurne. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv

Die CDU ist in Niedersachsen bei den Kommunalwahlen in den kreisfreien Städten und in den Landkreisen sowie in der Region Hannover trotz Verlusten stärkste Kraft geblieben. Sie lag nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis vom Montagmorgen mit 31,7 Prozent vor der SPD (30), den Grünen (15,9), der FDP (6,5), AfD (4,6) und der Linken (2,8), wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl haben in Niedersachsen knapp 6,5 Millionen Bürger:innen über die Neubesetzung der Kommunalparlamente abstimmen können.

Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann hat sich mit dem vorläufigen amtlichen Ergebnis zufrieden gezeigt. „Wir bleiben bei den Kreis- und Gemeinderatswahlen stärkste Kraft in Niedersachsen“, schrieb Althusmann am Montagmorgen auf Twitter:

Wir bleiben bei den Kreis- und Gemeinderatswahlen stärkste Kraft in #Niedersachsen! Angesichts des Bundestrends ein respektables Ergebnis. Wir haben bei der #Bundestagswahl und den Stichwahlen nun alle Chancen! Es liegt in unserer Hand. Wir kämpfen weiter! #cdunds #gemeinsamstark — Bernd Althusmann (@althusmann) September 13, 2021

Seit rund 40 Jahren ist die CDU stärkste kommunale Kraft in Niedersachsen. Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren holten die Christdemokraten in den Landkreisen und kreisfreien Städten 34,3 Prozent der Stimmen und lagen damit vor der SPD (31,2), den Grünen (10,9), der AfD (7,9), der FDP (4,8) und den Linken (3,3).

