Droht am 4. Juli erneut ein 24-Stunden-Streik bei der Bahn?

Für Fahrgäste und Beschäftigte bleibt im Tarifstreit bei der Bahn nach der Kampfansage der Gewerkschaft EVG in den kommenden Wochen vieles ungewiss. Wie am Mittwoch aus Gewerkschaftskreisen verlautete, soll es am 4. Juli einen 24-stündigen Warnstreik geben. Die Entscheidung darüber soll am Donnerstag fallen.

Urabstimmung über unbefristete Bahn-Streiks

Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen hatte die EVG vergangenen Donnerstag angekündigt, ihre 110.000 Mitglieder bei der Deutschen Bahn in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks entscheiden zu lassen. Bis zu einem möglichen unbefristeten Streik dürften aber noch mindestens vier oder fünf Wochen vergehen – so lange dauert voraussichtlich die Urabstimmung. Und auch die Option auf Warnstreiks hielt EVG für weiterhin möglich.

Fahrgastvertreter befürchten Kündigungen beim Deutschlandticket

Ein längerer Streik bei der Bahn könnte dauerhafte Folgen haben, befürchten Fahrgastvertreter. „Wenn es zum unbefristeten Streik kommt, wird es zu massiven Kündigungen beim Deutschlandticket kommen“, warnte der Bundesvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Detlef Neuß. Für die Mobilitätswende weg vom Auto zur Bahn sei das kontraproduktiv. Wer im Auto sitze, werde sich bestätigt fühlen, sagte Neuß der Deutschen Presse-Agentur.

Er kritisierte zudem die Strategie der EVG: „Man war ja schon ziemlich dicht beieinander. Muss man da unbedingt über einen unbefristeten Streik noch mehr rausholen?“ Dies geschehe auf dem Rücken der Fahrgäste.

tam (SAT.1 REGIONAL) mit dpa