Klinik-Streiks im Norden: Notdienste eingerichtet

Teilnehmer:innen stehen während einer Kundgebung der Gewerkschaft Verdi vor der Finanzbehörde auf dem Gänsemarkt in Hamburg. Die Beschäftigten und Verdi-Mitglieder fordern acht Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro mehr Gehalt im Monat. Foto: dpa

An mehreren Kliniken in Norddeutschland haben die Mitarbeitenden die Arbeit niedergelegt und sind in einen Warnstreik getreten. „Die Warnstreiks sind in allen Krankenhäusern angelaufen“, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi, die zu dem bundesweiten Ausstand aufgerufen hatte.

In Hamburg traten die Frühschichten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE), der Asklepios-Kliniken, der Endo-Klinik des Helios-Konzerns und der Schön-Klinik Eilbek am Morgen nicht ihren Dienst an, sondern trafen sich vor den Häusern zum Streik. Sie wollten sich im Anschluss gemeinsam zu einer Kundgebung auf dem Gänsemarkt begeben.

Zwei OP-Säle pro Klinik offen

Der Warnstreik soll zwei Tage dauern. „Geplant ist, dass in jedem Krankenhaus zwei OP-Säle weiterhin offen bleiben und der Rest bleibt zu“, sagte die Verdi-Sprecherin weiter. Hamburgweit seien zehn Krankenhäuser im Warnstreik.

Bestreikt werden sollen dort die Pflege, Röntgen-Abteilungen, zentrale Notaufnahmen, Intensivstationen, Kreißsäle, Labore und andere Bereiche. Rund 20.000 Krankenhaus-Mitarbeiter, aber nicht die Ärzte, sind in Hamburg von dem Tarifstreit betroffen. Es seien Notdienstvereinbarungen für eine Mindestbesetzung getroffen worden, so dass niemand zu Schaden komme, sagte eine Verdi-Sprecherin.

Verdi fordert acht Prozent mehr Lohn

Verdi fordert acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro monatlich für die insgesamt 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen in Deutschland. Für die Arbeit zu belastenden und ungünstigen Zeiten soll es höhere Zuschläge geben. Außerdem fordert die Gewerkschaft drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber haben diese Forderungen als nicht finanzierbar zurückgewiesen.

Auch in Niedersachsen und Bremen wird gestreikt

In zahlreichen Krankenhäusern in Niedersachsen und Bremen wird ebenfalls gestreikt. Die Arbeitsniederlegungen werden zu deutlichen Einschränkungen in Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes führen, wie die Dienstleistungsgewerkschaft ankündigte.

Vom Ausstand betroffen sein sollen unter anderem die kommunalen Krankenhäuser in Osnabrück, Oldenburg, Lüneburg, Buchholz, Winsen, Verden, Achim, Diepholz, Osterholz, das Klinikum Region Hannover und die Kliniken der Gesundheit Nord in Bremen. Weitere Warnstreiks in den Folgetagen schließt Verdi nicht aus.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen unter anderem bessere Arbeitsbedingungen und Lohnerhöhungen im Volumen von acht Prozent, darunter mindestens 350 Euro mehr und höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten. Mitte Februar hatte es keine Annäherung gegeben und die Arbeitgeber wiesen Forderungen als nicht finanzierbar zurück. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Mitte März geplant.

SAT.1 REGIONAL/dpa