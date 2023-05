Klimaaktivisten besetzen Hörsaal der Uni Bremen

Seit Dienstagmorgen besetzen 40 Klimaaktivist:innen der Bewegung EndFossil: Occupy! den großen Hörsaal der Universität Bremen. Sie haben Transparente, Teppiche und Tischkicker ausgebreitet. Die Uni habe bisher noch keinen direkten Kontakt zu ihnen aufgebaut und noch nicht versucht, sie aus dem Gebäude zu verdrängen.

EndFossil: Occupy! fordert unter anderem einen kostenlosen Nahverkehr und die Vergesellschaftung aller Konzerne, die nach ihrer Sicht mit menschlichen Grundbedürfnissen Profit machen. Nach Angaben der Aktivist:innen wird neben Bremen, auch noch in vielen Schulen, Hochschulen und Universitäten protestiert. In Deutschland gebe es mehr als 20 Besetzungen. Laut der Wolfenbütteler Zeitung sei ein Hörsaal an der Hochschule Ostfalia in Wolfenbüttel von etwa 15 Klimaaktivist:innen besetzt.

Ein Schild weist auf die Universität Bremen hin. Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Die Gruppe hat sich nach eigenen Angaben zusammengetan, „um auf die Zerstörung unserer Welt durch den fossilen Kapitalismus aufmerksam zu machen“. Daher wollen sie den Uni-Alltag zum Stillstand bringen, um über die Welt zu diskutieren, weil die Uni das ihrer Ansicht nach nicht tue.

Laut eines Sprechers wollen sie mindestens bis zum 9. Mai, aber eigentlich noch länger im großen Hörsaal der Uni Bremen bleiben.

