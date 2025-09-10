Klette-Prozess: Zeugen sagen zu Überfall in Wolfsburg aus

Nach dem Überfall in Wolfsburg führten DNA-Spuren später zu Klette, Staub und Garweg. (Archivfoto) Pool Focke Strangmann/dpa



Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette steht ein gescheiterter Überfall auf einen Geldtransporter in Wolfsburg (Niedersachsen) vor zehn Jahren im Mittelpunkt. Dazu werden am Mittwoch drei Zeug:innen angehört, wie eine Sprecherin des Landgerichts Verden sagte.

Bei der Tat im Dezember 2015 sollen Klette und ihre untergetauchten Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub kein Geld, aber die Waffe eines Geldboten erbeutet haben. Sie sollen eine Panzerfaust-Attrappe, ein Schnellfeuergewehr und eine Pistole benutzt haben. Als der Fahrer die Situation erkannte, floh er mit dem Transporter.

DNA-Spuren führten später zu den drei Tatverdächtigen. Klette steht seit Ende März vor dem Landgericht. Die Ermittler werfen ihr vor, mit Garweg und Staub Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen zu haben. Dabei sollen sie mehr als 2,7 Millionen Euro für ihr Leben im Untergrund erbeutet haben.

SAT.1 REGIONAL/ dpa