Kleinkind in Eckernförde von Hund verletzt: Polizei sucht flüchtigen Halter sowie Zeugen

Am Samstag wurde in Eckernförde ein Kleinkind von einem Hund verletzt. Der Halter ist geflohen. Die Polizei sucht nun nach ihm sowie Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 8. Januar gegen 16:10 Uhr. Das eineinhalb Jahre alte Kind sei zusammen mit einer Aufsichtsperson am Hundestrand von Eckernförde gewesen, direkt gegenüber des Bahnübergangs der Preußerstraße, als ein schwarzer pitbull- oder boxerähnlicher Hund zielstrebig auf das Mädchen zugerannt kam und dem Kind frontal ins Gesicht sprang. Das Mädchen habe dabei mehrere Verletzungen im Gesicht erlitten. Der Hundehalter habe sein Tier zurückgerufen und sei unmittelbar zu Fuß nach Norden in Richtung Badestrand/Innenstadt geflohen.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie den unbekannten Hundehalter. Er soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Sein Erscheinungsbild sei europäisch, er habe eine normale Statur und sei mit einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei in Eckernförde unter der Telefonnummer 04351/9080 entgegen.