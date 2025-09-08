Kleingartenanlage in Bremerhaven auf 300 Quadratmetern in Flammen

Ein Feuer auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern auf einem Bremerhavener Kleingartengelände hat die Feuerwehr in Atem gehalten. In der Nacht sei ein großes Feuer gemeldet worden, teilte die Feuerwehr mit. Diverse Schuppen hätten in Flammen gestanden, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Die Feuerwehrleute waren bis zum frühen Morgen im Einsatz, um die letzten Glutnester zu finden. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei zunächst unklar, Brandermittler:innen sollten die Arbeit aufnehmen. Auch Schätzungen zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.

SAT.1 REGIONAL/dpa