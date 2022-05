Kleinflugzeug bei Wilhelmshaven abgestürzt: Zwei Menschen tot

Am Montagmittag wurde der Polizei ein Flugzeugabsturz in Mariensiel bei Wilhelmshaven (Niedersachsen) gemeldet. Ein Ultraleichtflugzeug, besetzt mit zwei Personen, hob nach bisherigen Erkenntnissen zunächst zum Ausflug ab, musste jedoch aufgrund eines technischen Problems, welches derzeit noch nicht näher bekannt ist, die Start-/Landebahn des Jade-Weser-Airports wieder ansteuern. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Absturz, der laut Polizei möglicherweise auf einen Strömungsabriss zurückzuführen ist. Die beiden Flugzeuginsassen kamen bei dem Absturz ums Leben. Das Flugzeug brannte aus. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.