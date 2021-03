Kleiner Wombat erkundet Outback im Erlebnis-Zoo Hannover

Das Nacktnasenwombat-Jungtier im Erlebnis-Zoo Hannover, das im Winter letzten Jahres zur Welt kam, hat den Beutel seiner Mutter Maya endgültig verlassen und streckt seine nackte Nase neugierig jetzt immer öfter auch aus der Höhle im „Outback“, der Australienlandschaft im Zoo.

Ganz dicht seiner Mutter folgend, hat der kleine Wombat sogar schon kurze Ausflüge aus der Höhle bis zum Futternapf unternommen, teilt der Zoo mit.

„Das Jungtier wird immer selbständiger, bleibt aber noch ganz dicht bei der Mutter“, erzählt Tierpfleger Carsten Heinß. Am liebsten läuft das Kleine unter dem Bauch von Mutter Maya, die ihre kurzen Beine dann ganz lang machen muss. Aber auch kleine Kanten und Hügel kann das Jungtier schon erklimmen, ein wenig unbeholfen ist es aber immer noch: „Wenn es seine Mutter nachahmt und sich auf Wombat-Weise mit den Hinterpfoten kratzen will, ist es noch recht tollpatschig und kippt schon mal zur Seite“, schmunzelt der Tierpfleger.

In den Beutel passt das etwa zwei Kilo schwere Jungtier nicht mehr, es wird aber immer noch gesäugt. Zum Trinken legt sich das Kleine daher bäuchlings neben seine Mutter, den Kopf Richtung Beutel, der bei Wombats nach hinten geöffnet ist, und zieht den Beutel mit seinen Vorderpfoten auf. „Dann hört man das Schmatzen“, berichtet Heinß. Und Mutter Maya hält derweil schützend ihre Vorderpfote über ihr Jungtier.

Während der kalten Winterwochen war das Kleine im warmen Stroh immer öfter aus dem Beutel geklettert und hatte vorsichtig die Umgebung erkundet. Kaum wurde es wärmer, zog Maya aus dem Stall zurück in ihre tiefe, selbstgegrabene Höhle am Hang im Outback – ihr Jungtier im Gepäck. „Jetzt sehen wir die beiden oftmals nur noch bei der Fütterung, wenn die beiden aus ihrer Höhle zum Futternapf klettern“, so Heinß, „auch wenn das Jungtier noch gesäugt wird, nagt es trotzdem schon an Petersilie und an Süßkartoffeln.“

Mittlerweile steht auch das Geschlecht des Jungtieres fest: es ist ein Männchen. Einen Namen für den kleinen Wombat wird der Erlebnis-Zoo über die sozialen Medien suchen.