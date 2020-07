Kleidung an Hauptstrand entdeckt: Polizei sucht nach zwei Frauen an Büsumer Küste

An der Büsumer Küste suchen Polizei und Feuerwehr seit Montagabend nach zwei Frauen. Gegen 20 Uhr habe ein Passant die Polizei alarmiert, der am Hauptstrand in Büsum Kleidung gefunden habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten fanden vor Ort zwei Paar Schuhe, zwei Badematten und einen Rucksack, die nach Angaben der Polizei zwei Frauen zugeordnet wurden.

Im Wasser und an Land wurde eine Suchaktion gestartet, für die auch zwei Hubschrauber mit Wärmebildkameras im Einsatz waren. Gegen Mitternacht sei die Suche ohne Ergebnis abgebrochen und am Dienstagmorgen auf dem Wasser fortgesetzt worden, hieß es.

dpa