„Klartext mit Erna“: HVV wirbt mit Online-Clip um Akzeptanz für Mund-Nasen-Schutz

Der HVV hat einen Online-Clip produziert, der ab sofort auf den Social-Media-Kanälen des Verbundes und der Verkehrsunternehmen zu sehen ist: In eineinhalb Minuten gibt es „Klartext mit Erna“. Auf charmante Weise sensibilisiert Oma Erna für die Notwendigkeit der Maske und nimmt Gegnern der Pflicht den Wind aus den Segeln. Dabei liest sie gängige Kommentare aus dem Social Web vor, um dann in nordisch gelassener Manier zu reagieren. Ob Komfortkritiker oder Verschwörungstheoretiker – für jeden hat Erna eine passende – und am Ende sehr deutliche – Antwort parat.

Seit Ende April gilt im Rahmen der Corona-Eindämmungsverordnung in Bussen und Bahnen des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) flächendeckend die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Gerade in den ersten Wochen lag die Quote der Maskentragenden bei nahezu 100 Prozent. Immer häufiger gibt es jetzt Einzelmeldungen über Verstöße gegen die Maskenpflicht. In anderen deutschen Städten wird eine deutlich nachlassende Maskendisziplin beobachtet. Hinzu kommen steigende Temperaturen und die Gefahr einer gewissen Nachlässigkeit durch die allgemeinen Lockerungen.

Der Online-Clip „Klartext mit Erna“ verlängert die seit Montag laufende Informationskampagne des HVV „Eine Sorge weniger“. In dieser zeigt der Verkehrsverbund anhand von Themen wie Taktung, Lüftung, Reinigung sowie Trennscheiben im Bus auf, dass alle Fahrgäste mit Maske Bus und Bahn mit einem guten Gefühl nutzen können.