Kitas, private Treffen, Einzelhandel: Inzidenzwert als Grundlage für Lockerungen in Niedersachsen

In Niedersachsen sind seit Montagfrüh trotz weiter hoher Infektionszahlen wieder deutlich mehr Kontakte möglich. Statt wie bisher nur eine weitere Person dürfen sich wieder bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen – in Regionen, deren Sieben-Tage-Wert zwischen 35 und 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche liegt. Bei einer Inzidenz bis 35 können Treffen von höchstens 10 Personen aus insgesamt drei Haushalten zugelassen werden.

Kita-Öffnung abhängig von Sieben-Tage-Inzidenz der Region

In Regionen, deren Sieben-Tage-Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt, kehren die Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Dabei soll es für jedes Kind, das einen Betreuungsplatz hat, auch ein Betreuungsangebot geben, hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) angekündigt.

Inzidenz unter 100: Terminshopping, Präsenzunterricht für Grundschul- und Abschlussklassen

Wird die Inzidenz von 100 nicht überschritten, greifen daneben weitere Lockerungen: Die Geschäfte dürfen für Terminshopping öffnen, in den Schulen gilt für Grundschüler und Abschlussklassen wieder die Präsenzpflicht, Museen und Zoos dürfen mit halber Kapazität und Anmeldepflicht öffnen, Individualsport ist unter Einhaltung der Kontaktregeln erlaubt und Kinder bis 14 Jahre dürfen draußen auch in Gruppen von bis zu 20 Personen Sport treiben.

Kosmetik, Tattoos und andere körpernahe Dienstleistungen

Die niedersächsische Landesregierung musste noch vor Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung einen Fehler in den Regelungen korrigieren. Auch in Hochinzidenzkommunen mit mehr als 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche könnten sogenannte körpernahe Dienstleistungen wie etwa von Kosmetik- oder Tattoo-Studios wieder angeboten werden, teilte die Staatskanzlei am Sonntag mit. Sofern bei der jeweiligen Dienstleistung ein durchgehendes Tragen einer medizinischen Maske nicht möglich sei, müsse zuvor ein Test gemacht werden.

Fahr- und Flugschulen

Auch die neuen Regelungen zu Fahr- und Flugschulen griffen unabhängig von der Inzidenz, Buchhandlungen und die Büchereien könnten in Hochinzidenzkommunen öffnen, Anprobetermine seien möglich, teilte die Staatskanzlei mit. Zunächst setzte die Verordnung dagegen für die sogenannten Hochinzidenzkommunen einen Paragrafen aus der alten Verordnung wieder in Kraft, der Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe schloss.

Mit dpa