Kitas im Norden weiter im Regelbetrieb – Schleswig-Holstein hat nur Notbetreuung

Die Kindergärten und Kitas im Norden bleiben in Niedersachsen, Bremen und Hamburg auch nach Beginn des „harten Lockdowns“ weiter geöffnet, um bei Bedarf eine Betreuung zu ermöglichen. Sofern es möglich ist, werden Eltern aber gebeten, ihre Kinder bis zum 10. Januar zu Hause zu betreuen. Ziel dieses Appells ist es, Kontakte zu reduzieren und dadurch das Infektionsgeschehen weiter einzudämmen. In Schleswig-Holstein gibt es eine Notbetreuung.

Hamburg: „Ein Stück Normalität in dieser schwierigen Zeit“

„Wir wollen den Hamburger Kindern und Familien ein Stück Normalität in dieser schwierigen Zeit bewahren“, so Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard. Es könne sehr unterschiedliche Gründe geben, warum eine Betreuung in einer Kita dennoch erforderlich ist. „Etwa, weil es beruflich keine andere Möglichkeit gibt, aus familiären oder individuellen Gründen, oder um sozialpädagogischen Förderbedarfen gerecht zu werden.“ Den Fachkräften in den Einrichtungen gebühre ein großer Dank und Respekt. In Hamburg werden über 94.500 Kinder in rund 1.160 Kitas, Kindertagespflegen und Vorschulen betreut. Die Einrichtungen sind nach zeitweiligen Einschränkungen seit dem 6. August im Regelbetrieb geöffnet. Handlungsempfehlungen im Umgang mit dem Coronavirus für Kindertageseinrichtungen geben einen Rahmen für die Hygienemaßnahmen vor, die individuell in jeder Einrichtung umgesetzt werden.

Bremen: Gewerkschaft Verdi fordert Umstellung auf Notbetreuung

Auch in Bremen bleiben die Kitas weiter geöffnet. Die Gewerkschaft Verdi in Bremen hat jedoch eine sofortige Umstellung auf Notbetreuung gefordert. Die Entscheidung, ob Kinder in den Kitas betreut werden, dürfe nicht einfach auf die Eltern abgeschoben werden, sagte Verdi-Sprecherin Kornelia Knieper am Montag. Angesichts der weiter hohen Infektionszahlen müsse die Politik klar Orientierung geben, Verantwortung übernehmen und das Angebot in Kindertagesstätten sofort auf Notbetreuung umstellen. „Für die Phase des verschärften Lockdowns muss das Betreuungsangebot in Kitas auf Kinder von Beschäftigten beispielsweise des Gesundheitswesens, der kritischen Infrastruktur und des Lebensmitteleinzelhandels begrenzt werden“, so Knieper. Dies schütze Kinder, Eltern und Erzieherinnen und Erzieher gleichermaßen.

Niedersachsen: Eltern im Homeoffice – Kinder können trotzdem zur Kita

Selbst, wenn die Eltern im Homeoffice arbeiten, aber möchten, dass ihre Kinder dennoch in die Kita gehen, ist das erlaubt. Das Land Niedersachsen schreibt dazu ausdrücklich: „Es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, Kinder von der Betreuung auszuschließen. Auch wenn die Erziehungsberechtigten im Homeoffice sind oder nicht arbeiten sollten, sind die Kinder zu betreuen, wenn die Eltern dies wünschen. Die Regelungen zum Rechtsanspruch gelten weiter unverändert.“ Träger und Kita-Leitungen sollen mit den Erziehungsberechtigten klären, ob die Kinder anderweitig betreut werden können. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist zu betreuen. Gründe, warum die Kinder nicht anderweitig betreut werden können, sind nicht von Relevanz.

Schleswig-Holstein: Kein Regelbetrieb, sondern Notbetreuung

Für die Angebote der Kindertagesbetreuung in Schleswig-Holstein gilt ab Mittwoch (16.12.2020) ein Betretungsverbot. Es wird eine Notbetreuung geben für Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil in der kritischen Infrastruktur arbeitet oder alleinerziehend ist. Voraussetzung ist allerdings, dass keine Alternativbetreuung möglich ist. Auch Kinder, die einen heilpädagogischen Förderbedarf haben oder Sprachförderung benötigen, können die Einrichtungen besuchen. Gleiches gilt für Kinder, für die aus Kindeswohlaspekten eine Betreuung notwendig ist.

