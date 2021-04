Kinderporno-Dateien auf Rechner von Hamburger Lehrer gefunden

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Nachdem ein Computerfachmann auf dem Laptop eines Lehrers kinderpornografisches Material gefunden hatte, hat die Hamburger Polizei die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Dabei seien diverse Speichermedien sichergestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Hamburg. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Lehrer seinen defekten Laptop über eine Arbeitskollegin an den IT-Fachmann weitergeben lassen. „Dieser ist während der Reparatur auf das kinderpornografische Material gestoßen und hat dann direkt die Polizei informiert.“

Die Ermittlungen habe der Kriminaldauerdienst übernommen und am Sonntag einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen des Lehrers vollstreckt. Bis alle sichergestellten Speichermedien ausgewertet sind, werde es dauern, sagte die Polizeisprecherin.

Der Hamburger Schulbehörde zufolge werden Pädagogen in Verdachtsfällen wie diesem „selbstverständlich mindestens bis zur Klärung der Vorwürfe nicht mehr im Unterricht eingesetzt“. Zudem dürfe der Verdächtige keinen dienstlichen Kontakt zu Schülerinnen und Schülern haben und keine Schule betreten. Die Eltern der betroffenen Schule seien mit einem Elternbrief informiert worden. Zudem unterstützten Psychologen der Beratungsstelle Gewaltprävention die Schule.

